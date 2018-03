Rauchwarts Bürgermeisterin Michaela Raber ist mit einer Zustimmung von 100 Prozent zur neuen Bezirksfrauenvorsitzenden im Bezirk Güssing gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Eva Weinek an, die seit 2008 diese Funktion innehatte und nicht mehr kandidierte. Als Stellvertreterinnen werden Anita Burits (Großmürbisch), Birgit Karner (Neuberg), Cornelia Kedl-Oswald (Moschendorf), Hannelore Schuch (Olbendorf), Gudrun Tanczos (Stegersbach), Edith Weber (Güssing) und Eva Weinek (Hagensdorf) fungieren.

Die Rauchwarterin ist in der dritten Periode Bürgermeisterin. „Vielen Dank für das Vertrauen. Ich habe ein tolles Team, mit dem ich agieren kann und freue mich schon darauf, gemeinsam mit euch mit den Menschen zu diskutieren und für die Interessen der Frauen einzutreten. Zusammen können wir viel bewegen“, so die neue Bezirksfrauenvorsitzende in ihrer Rede.

Bezirksvorsitzende Verena Dunst und Landesfrauengeschäftsführerin Alexandra Bayer gratulierten Michaela Raber zur Wahl und sagten ihr volle Unterstützung bei ihrer Tätigkeit zu. Ein großer Dank ging an Eva Weinek, für ihren unermüdlichen Einsatz.