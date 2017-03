Auf Initiative von GET-Geschäftsführer Richard Zweiler trafen sich in der Vorwoche zahlreiche Experten der Erneuerbaren Energie zu einem Erfahrungsaustausch. Die Konferenz trug den Titel „G17“, laut Zweiler wurden die Erwartungen übertroffen: „Zahlreiche internationale Wissenschaftler tauschten sich über aktuelle Projekte aus, dabei wurden auch gleich Kooperationsübereinkommen mit Gästen aus China, Korea und einigen europäischen Staaten angebahnt.

Im Vordergrund stand die Überführung von Wissen aus der Grundlagenforschung in nutzbare Produkte, Verfahren und Prozesse“, erzählt Zweiler, der das Projekt „Winddiesel“erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentierte. Davon waren unter anderem auch Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) und Landtagsabgeordneter Johann Richter (FPÖ) begeistert, die die Eröffnung des zweiten Konferenztages durchführten.

Marketing für die Region

Die Konferenz hatte aber noch einen weiteren Hintergrund, nämlich Marketing. „In den vergangenen Jahren hat sich trotz der negativen Berichte auch viel Positives in Güssing getan, noch nie zuvor haben die wesentlichen Akteure so gut und so eng vernetzt zusammengearbeitet“, betont Zweiler. „Die guten Entwicklungen der vergangenen Jahre wurden bisher nicht regelmäßig kommuniziert, das soll sich nun ändern. Ein Ziel, nämlich die Demonstration eines geschlossenen Teams in Güssing, haben wir schon erreicht.“

Künftig soll es wieder regelmäßige Berichte über Erfolge aus Güssing geben, wie eben über das Projekt „Winddiesel“ oder dem Bau der Bioraffinerie Güssing.