Leicht hat es Haubenkoch Philipp Kroboth mit seinem Lokal „Die Kanzlei“ in Güssing nicht. Denn durch die Wiedereinführung des Gegenverkehrs auf der Hauptstraße sind die Parkplätze vor seinem Lokal verschwunden. Jetzt reagiert der Jungunternehmer darauf und kündigt an, ab 30. März nur mehr am Abend geöffnet zu haben.

„Die Parkplätze spielen natürlich eine Rolle, aber auch die Tatsache, dass es extrem schwer ist, geeignetes Servicepersonal zu finden und dass ich auf meinem Niveau einfach keine Mittagsmenüs um sechs Euro anbieten kann“, erklärt der 32-Jährige .

"Open Kitchen" am Wochenende

Im Gegenzug dafür gibt es allerdings am Wochenende eine sogenannte „open kitchen“, also durchgehend warme Küche vom Vormittag bis in den Abend hinein. „Wir wollen das Niveau auf jeden Fall hochhalten, das gilt auch für den Brunch, den es jeden Samstagvormittag geben wird“, verrät Kroboth, der sich künftig auch mehr um seine Gäste kümmern will: „Dafür habe ich jetzt dann endlich mehr Zeit.“