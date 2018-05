Sehr geehrtes BVZ Team!

Liebe Redakteure!

Ich pflege Freundschaften fernab jeglicher politischen Gesinnung, Religion oder ethnischen Herkunft, da mir zwischenmenschlicher Dialog und Kommunikation auf Augenhöhe mehr bedeutet als politischer Starrsinn.

Ich mache nicht Politik, das steht mir auch nicht zu. Jedoch sollten hier Fehlinformationen und Unwahrheiten betreffend der Erweiterung des Kinderspielplatzes in Urbersdorf, klargestellt und korrigiert werden.

Chronologischer Ablauf:

*) Projektinitiator über die Erweiterung des Kinderspielplatzes und Neuadaptierung bestehender Spielgeräte auf der Schulwiese ist der Verschönerungsverein Urbersdorf mit seinem Vorstand und keine Partei.

*) Förderansuchen (Spiel-, Sportstätten, Vereinsförderung) laufen über diesen Verein.

*) Vereinsinteressen sollten in der Entscheidungsfindung dem jeweiligen Verein obliegen und nicht zum Politthema bzw. politischen Spielball werden.

*) Bzgl. Erweiterung Kinderspielplatz und Neuankauf von Spielgeräten gab es bereits am 26.11.2017 eine Sitzung des VV mit Einbindung der Ortsbevölkerung wo Vorschläge, Wünsche, Vorstellungen eingebracht werden konnten.

*) Wer dabei aus Desinteresse mit Abwesenheit glänzte, muß danach getroffene Entscheidungen akzeptieren und froh sein, dass es Freiwillige gibt, die sich um gesellschaftlich wertvolle und vor allem finanziell realisierbare Projekte bemühen.

*) 3 Monate später, am 24.02.2018, fand die Ortsausschusssitzung statt.

Hier hatte man sich längst um Förderansuchen und Spielplatzgestaltung seitens des Vereins bemüht und war allen hinlänglich bekannt.

*) Im Ortsausschuss wurde neben den Tagesordnungspunkten und geplanten Vorhaben f. 2018 kurz erwähnt, dass der VV über Fördermaßnahmen und Eigenkapital beabsichtigt den Spielplatz zu erweitern.

*) Da kam für einige Anwesende plötzlich und völlig unerwartet ein Einwand, man möge anstatt der Spielgeräte für die Urbersdorfer Kinder eine öffentliche WC Anlage errichten, die von den Ortsvereinen bei Veranstaltungen genutzt werden kann.

Anmerkung: in den letzten 5 Jahren fand lediglich der trad. jährliche Frühschoppen der FF Urbersdorf an besagter Örtlichkeit statt.

Bürgermeister Knor zum Vorschlag: man möge den Bedarf und die Notwendigkeit innerhalb des Ortsverbandes mal klären.

*)Von einer öffentlichen WC Anlage war bis dato keine Rede, man wollte mit diesem Vorschlag lediglich, ein bestehendes Projekt eines Vereins im letzten Moment kippen.

*)Bis dato, wieder 3 Monate später, bekundete kein Vereinsobmann/obfrau Interesse an der Errichtung einer öffentlichen WC Anlage in unserer 250 Seelengemeinde.

*) Trotzdem versucht man nach wie vor das Kinderspielplatz Projekt eines Vorzeigevereins mit allen Mitteln von einer Partei zu blockieren.

Man soll nie die Rechnung ohne den Wirt machen, und dabei meine ich, mit einem gesellschaftlich wichtigen Kindheits- u. Jugendprojekt negativ Schlagzeile in der Öffentlichkeit machen, ein Vorzeigedorf Urbersdorf öffentlich schlecht reden – da kann man sich leicht seine Hörner abstoßen.

Es ist äußerst bedenklich, wenn sich ein paar selbst-verherrlichende Parteifunktionäre in ein funktionierendes Dorfleben und in eine gelebte Dorfgemeinschaft eines 250 Seelenörtchens einmischen und überaus wichtig machen wollen, indem sie Vereinsprojekte bzw. Vorhaben nicht gleich Denkender zur Politik machen wollen. Die Anschaffung bzw. Neuadaptierung von Kinderspielgeräten zum politischen Spielball zu machen und auf dem Rücken der Urbersdorfer Kinder auszutragen, entbehrt sich mir jeglicher Vernunft, respektlos den Vereinsverantwortlichen und der Bevölkerung gegenüber.

Hier bekommt das vom LH ausgerufene Jahr des Ehrenamts 2018 gleich eine andere Bedeutung, wenn die so unzähligen freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeitsstunden zur Verschönerung des Ortsbildes sukzessive von selbsternannten Mißgünstlingen auf einmal mit den Füßen getreten werden, nur um des Parteigehorsams wegen.

Der Beitrag in der Tageszeitung Krone sowie auch in der BVZ war täglicher Gesprächsstoff im örtlichen Gasthaus und regte zu hitzigen Diskussionen an.

Ich bin Bürger eines schmucken Örtchens, über das uns viele beneiden, mit einer funktionierenden Dorfgemeinschaft, die wir uns durch so unfeine und niveauloses Politgeblänkel bestimmt nicht schlecht reden lassen.

Bin Obman des Hobbysportverein Urbersdorf und neuerdings auch parteiunabhängig im Ortsausschuss mit der Begründung, da mir in meiner Heimat Urbersdorf das Gemeinwohl und ein gesundes Dorfleben am Herzen liegt.