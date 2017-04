Anlässlich des Saisonstarts am 1. April gaben Gerhard Kisser und Eveline Niederbacher-Kisser in der Vorwoche einen Ausblick auf die Veranstaltungen des heurigen Jahres. So wird die Jubiläumsausstellung „40 Jahre Freilichtmuseum … wie alles begonnen hat“ noch bis zum 21. Mai fortgeführt, danach folgen Ausstellungen renommierter Künstler wie etwa Oskar Höfinger oder Wolfgang Horwath.

Die Bilanz des Vorjahres ist erfreulich: Insgesamt kamen rund 10.000 Besucher ins Freilichtmuseum, eine Steigerung um zehn Prozent. „Dem steigenden Interesse wollen wir mit Gratisführungen entgegenkommen, wie etwa am Internationalen Museumstag am 21. Mai“, erzählt Eveline Niederbacher-Kisser. Lob für sie und für ihren Gatten gab es von Tourismusobmann Gilbert Lang: „Wir haben hier eine Perle der Region.“

www.freilichtmuseum-gerersdorf.at