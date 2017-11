Die „Smart Flower Energy Technology GmbH“ in Güssing ist insolvent: Über das Unternehmen, einen führenden Anbieter von Solarsystemen, ist am Freitag in Eisenstadt das Konkursverfahren eröffnet worden, teilten Gläubigerschutzverbände mit. 18 Arbeitsplätze sind betroffen, allerdings nur zwei davon in Güssing.

Drittgrößte Insovlenz 2017 im Burgenland

Nach Angaben des KSV1870 unter Berufung auf Unternehmensangaben betragen die Passiva rund 5,2 Mio. Euro. Dies würde bedeuten, dass es sich um die drittgrößte Insolvenz in diesem Jahr im Burgenland handle. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Wagner bestellt. Die Insolvenzursachen sowie die endgültigen Vermögensverhältnisse und die Anzahl der Gläubiger müssen jetzt eruiert werden, heißt es vom AKV Europa. Ein Antrag auf Sanierung sei bisher nicht eingebracht worden. Ob ein solcher geplant sei, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Forderungen im Rahmen der Insolvenz können bis zum 15. Jänner über die Gläubigerschutzverbände angemeldet werden. Eine Prüfungs- sowie Berichtstagsatzung im Landesgericht Eisenstadt wurde für 29. Jänner angesetzt.

Zur Bewertung der Marken und Patente sowie des beweglichen und unbeweglichen Vermögens wurden vom Gericht die Beiziehung der entsprechenden Gutachter sowie eines Steuerberaters und eines Patentanwalts genehmigt.