Es war die dritte Auflage des „Tortenwettbewerbs“ von Mariana Moser, der am Sonntag im Café Piazza im Citycenter Güssing über die Bühne ging – und sie brachte wieder einmal tolle Kreationen hervor.

| BVZ

Wie zum Beispiel ein Fußballmotiv vom GSV Güssing, eine original „Russische Torte“, eine Torte in Brautform oder in Form eines Wanderschuhes oder eine Torte im Osterlook – die Teilnehmer sprühten nur so vor Kreativität. Für die prominente Fachjury – Christian Meyer, Erich Lendl und Alexandra Weiß – war es nicht leicht, die beste Kreation zu küren. Am Ende waren Silvia Markkl (Hochzeitstorte), Alexandra Gärtner (Motiv-Torte), Anna Breyer (Kuchen) und Philip Machovics (Vegan) am kreativsten.