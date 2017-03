Die Einbrecher schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag beim Gargentor eines Technikcenter in Güssing eine Glasscheibe ein und gelangten so in die dortige Werkstätte. Anschließend brachen sie mit einem massiven Metallgegenstand die Verbindungstür von der Werkstatt zum Verkaufsraum auf und stahlen daraus 20 neue hochpreisige Motorsägen.

Hinsichtlich der genauen Schadensauflistung und Schadenshöhe sind die Ermittlungen noch im Gange.