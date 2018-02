Das Freibad der Bezirkshauptstadt steht derzeit ohne Pächter für das Buffet da. Der bisherige Betreiber hat kürzlich aus persönlichen Gründen sein Engagement beendet, ganz zufrieden war man seitens der Stadtgemeinde mit ihm aber ohnehin nicht.

Kein Interesse der Güssinger Gastronomie

Jetzt läuft die Suche nach einem neuen Pächter für den Betrieb, der immer vom ersten Mai-Wochenende bis zur ersten Schulwoche geöffnet hat. Ein erstes Rundschreiben seitens der Stadtgemeinde an Güssings Gastronomen blieb bisher ohne Rückmeldung, das Interesse an der Übernahme des Bad-Buffets hält sich also in Grenzen.

Und das, obwohl jährlich rund 27.000 Badegäste das Freibad besuchen und das Restaurant erst 2014 saniert und neu eingerichtet wurde. Seitens der Gemeinde wird eine Pachtdauer von mindestens drei Jahren angestrebt, die genauen Ausschreibungsunterlagen liegen am Gemeindeamt auf.

Die Ausschreibung für die Übernahme des Bad-Buffets läuft noch bis zum 12. März, bis dahin müssen Bewerbungen am Gemeindeamt eingelangt sein.