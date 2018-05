57 Patienten haben im April die Akutordination in Güssing aufgesucht, in Jennersdorf wurden 19 Personen gezählt. Zusätzlich gab es in beiden Bezirken gemeinsam insgesamt 14 Visiten.

Das zeigen die genauen Zahlen der Burgenländischen Gebietskrankenkasse, die seit Kurzem vorliegen. Daraus geht auch hervor, dass nur ein Patient ohne Behandlung nach Hause geschickt wurde, 17 wurden behandelt und nach Hause geschickt. An den Hausarzt überwiesen wurden 19 Personen, vier Personen wurden an einen Facharzt überwiesen und fünf an eine Spezialambulanz. Im Spital aufgenommen wurden zehn Patienten, das entspricht einem Anteil von 17,5 Prozent.

SPÖ, Ärztekammer und Krankenkasse zufrieden

„Es läuft an, wie vermutet“, sagt Ärztekammer-Vizepräsident Michael Schriefl. „Visiten gibt es generell eher wenige, deshalb gibt es an den Rot Kreuz-Standorten auch kein Problem.“ Dennoch gebe es in den Bezirken Güssing und Jennersdorf im Verhältnis mehr Visiten als Akutpatienten. BGKK-Direktor Christian Moder sieht keinen großen „Run“: „Die meisten Patienten wurden kurz erstversorgt oder an den niedergelassenen Bereich verwiesen.“

Lob gibt es naturgemäß auch von der SPÖ, Gesundheitssprecher Günter Kovacs hat noch von keinerlei Beschwerden gehört: „Die Zufriedenheit der Patienten ist hoch, die Rückmeldungen der Ärzte positiv. Das Konzept entlastet die Spitalambulanzen und macht den Landarzt-Beruf attraktiver.“