Im Vorjahr ging das Projekt „Bügelperlen“ durch alle Medien, heuer wurde die Allgemeine Sonderschule Güssing dafür von der Industriellenvereinigung mit dem IBOBB-Award ausgezeichnet.

„IBOBB steht für Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf. Und genauso breit gefächert waren die eingereichten Projekte“, so die Initiatorin des Awards, IV-Geschäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl. Die ASO Güssing erhielt die Urkunde für den dritten Platz in der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt verliehen, weitere Preise holten die NMS Zurndorf und die NMS Jennersdorf.

Das Projekt wurde im Schuljahr 2015/16 durchgeführt, die Schüler der 7., 8. und 9. Schulstufe konnten während der Schulzeit erste Erfahrungen mit der Arbeitswelt machen. Eine Firma wurde gegründet und die Dienstleistung „Bügeln“ angeboten, die Schüler mussten mit realem Geld umgehen.