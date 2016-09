Rauferei in Asylunterkunf: 19-Jähriger festgenommen .

In einer Asylunterkunft in Güssing kam es heute zwischen einem alkoholisierten 19-jährigen und einem 23-jährigen afghanischen Staatsangehörigen zu einem Streit, wobei der 23-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert und nach ambulanter Behandlung wieder in häusliche Pflege entlassen wurde.