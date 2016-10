Im Rahmen des österreichischen Warmblutpferdechampionates wurde auch heuer wieder der Bundesvergleich „Jugend und Pferd“ in Stadl-Paura durchgeführt. Das Spitzenergebnis der gesamten Veranstaltung lieferte die Güssinger Gruppe der 15- bis 18-Jährigen.

Die Bundessieger 2016, Katharina Luisser, Linda Reisinger, Kerstin Stangl und Stella Ziegler von den „Pferdefreunden Güssing“, die außerdem den Gruppensieg in der Altersklasse II erringen konnten, werden Österreich im Juli 2017 bei den Weltmeisterschaften „Young Breeders“ in Kanada vertreten.

Die jungen Damen sind begeistert, bei den „World Championships Canada 2017“ in Calgary für Österreich an den Start gehen zu dürfen. In der Altersgruppe I der Neun- bis 14-Jährigen konnten die Gruppe mit Viktoria Feierfeil, Maria Frisch, Sara Gröller, Jana Luipersbeck und Laetitia Strümpf den hervorragenden Reservesieg knapp hinter Niederösterreich feiern.