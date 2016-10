Gymnasium GÃ¼ssing

First English Certificate: Tolle Ergebnisse der Schüler .

‚Begabtenförderung‘ ist einer der Schwerpunkte am Gymnasium Güssing im heurigen Schuljahr. In diesem Zusammenhang gibt es an unserer Schule schon seit Jahren eigene Module, in denen Schülerinnen und Schüler der 7.Klassen auf die ‚Cambridge First Certificate in English‘ Prüfung vorbereitet werden.