Josef Marth ist Gastwirt aus Leidenschaft, seit knapp über 40 Jahren. „Aber irgendwann muss Schluss sein und das ist jetzt der Fall“, erklärt der Kleinmürbischer.

Eine Ära geht zu Ende. Zum letzten Mal wurde beim Gasthaus der Familie Marth der Maibaum aufgestellt. | BVZ

Sein Gasthaus Marth hat Tradition und ist seit fast 100 Jahren im Familienbesitz. „Vor mir haben es meine Großeltern betrieben, dann meine Eltern und jetzt eben ich“, erklärt Marth, der allerdings der letzte Marth ist, der das Wirtshaus in der Familiendynastie weiterführt. „Meine Kinder wollen nicht weitermachen, also müssen wir zusperren, weil ich hab mir die Pension jetzt wirklich verdient“, erklärt der Wirt, der mit einem lachenden und einem weinenden Auge am 31. Mai zum letzten Mal den Wirtshausschlüssel umdrehen wird.

Nachfolger finden ist schwer

Einen Nachfolger zu finden ist schwer. „Wir haben schon ein paar Interessenten und sind bemüht, das Haus zu verkaufen, um weiterhin ein Gasthaus im Ort zu haben“, sagt Marth. Auch Bürgermeister Martin Frühwirth ist angesichts der Schließung des Wirtshauses nicht erfreut. „Aber jeder hat sich die Pension verdient. Wir werden der Familie bei der Suche nach einem Nachfolger natürlich helfen und bieten unsere Unterstützung an“, so der Ortschef.

zVg

Auch wenn das Gasthaus noch einige Wochen offen ist, wurde der Wirt bereits jetzt offiziell verabschiedet, und zwar beim traditionellen Maibaumaufstellen, das seit 40 Jahren beim Gasthaus Marth stattfindet. „Es war nicht nur der 40. Maibaum für Gastwirt Josef Marth, es war womöglich der letzte Maibaum beim Gasthaus am Glockenberg, nachdem bislang kein Nachfolger, der das Gasthaus weiterführt beziehungsweise übernimmt, gefunden werden konnte“, zeigen sich die Kameraden der Feuerwehr traurig, wünschen Herrn Marth aber für die Pensionierung alles Gute.