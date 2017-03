Die Chance der Region Güssing liegt in der Innovation. In der Bezirkshauptstadt hat man das schon vor einigen Jahren erkannt, das Attribut der „Ökostadt“ war die Folge engagierter und mühevoller Arbeit zahlreicher Beteiligter. Dass der Glanz früherer Tage heute etwas matt erscheint, hat viele Gründe. Einer davon ist sicher auch, dass es derzeit kein „Sprachrohr“, keine einheitliche Vermarktung des „Modell Güssings“ nach außen gibt.

Dennoch zeigen positive Beispiele wie die Konferenz „G17“ oder auch die Investitionen in die Ölmühle, dass sich in Güssing mehr tut, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben mag. Die Ölmühle wagte vor fünf Jahren die Umstellung von Raps auf Soja – und der Erfolg gibt ihr Recht. Und die Forschung in Güssing wagte sich in ihren Anfängen auf neues Terrain vor – und besteht noch immer. Beide Wirtschaftszweige haben sich auf Bestehendes (Landwirtschaft, Forschungsstandort) verlassen und daraus etwas Neues gemacht – mit Erfolg.

Dasselbe ist auch für die gesamte Region Güssing möglich, dazu muss das Rad ja nicht unbedingt neu erfunden werden – aber ein frischer Drall täte ihm wohl gut.