Die drei Feuerwehren St. Michael, Gamischdorf und Schallendorf bleiben eigenständig – die im Vorjahr angedachte Fusion der drei Ortsfeuerwehren ist vom Tisch. Die Entscheidung darüber fiel im Gemeindeamt, wo sich SPÖ und ÖVP geschlossen gegen eine Zusammenlegung ausgesprochen hatten.

Grund für die potenzielle Fusion war der Mangel an Führungskräften, dieses Problem wurde aber gelöst. Dennoch ist es jetzt so, dass bei einem Einsatz alle drei Wehren alarmiert werden, damit es genug Freiwillige für einen Einsatz gibt. Die aufgrund der Demografie sinkenden Mitgliederzahlen in einigen Ortsteilen haben in Weiden bei Rechnitz bereits dazu geführt, dass sich die FF Podler aufgelöst und in die FF Zuberbach integriert hat.

Dieser Schritt wird auch in einigen Gemeinden der Bezirke Güssing und Jennersdorf auf kurz oder lang anstehen – erzwungenermaßen. Einigen Bürgermeistern wäre es also angeraten, angesichts dieser Entwicklung zu agieren, anstatt nur zu reagieren. Gut argumentiert machen auch unpopuläre Maßnahmen Sinn – wenn der ureigenste Zweck einer Feuerwehr, nämlich die Hilfe im Notfall, für die Bürger weiter gewährleistet bleibt.