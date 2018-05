20 Millionen Euro fließen also in den kommenden Jahren ins peripher gelegene Pinkatal – genauer gesagt nach Eberau, wo Bauherr und Investor Helmut Schaffer in der Vorwoche den Startschuss zum Megaprojekt „Sonnenresidenz“ mit 99 betreubaren und betreuten Wohneinheiten für bis zu 200 Bewohner gegeben hat. Der gewählte Ort scheint nur auf den ersten Blick verwunderlich. Erstens ist Schaffer als Kind der Region dieser sehr verbunden, zweitens sind Pflege beziehungsweise Wohnen im Alter brandaktuelle Themen und drittens sind die Grundstückspreise in Eberau niedrig.

Außerdem spielt Schaffer die Demografie in die Hände. Denn gerade im Pinkatal ist die Überalterung noch höher als im Rest von Österreich, der Bedarf an altersgerechten Wohnmöglichkeiten für die Pensionisten von morgen wird steigen. Ob die Bewohner der Sonnenresidenz dann aus der Region oder von auswärts stammen werden, dürfte stark von den Preisen abhängen. Schaffer hat zwar glaubhaft seine soziale Verantwortung betont, am Ende des Tages geht es aber auch ums liebe Geld. Davon fließt jetzt aber erst einmal eine große Summe in die Region – und das tut dieser in erster Linie eines, nämlich gut.