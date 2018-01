Die Preiserhöhung in der Therme Stegersbach ist angesichts der aktuellen Entwicklung ein logischer Schritt. Denn über kurz oder lang wird Eigentümer Karl Reiter gezwungen sein, in die Anlage zu investieren und dazu braucht er Geld.

Investitionen werden allein schon deshalb notwendig sein, weil die hoteleigenen Wellnessangebote immer besser werden und viele Hotelgäste es deshalb vorziehen, gleich „im Haus“ zu bleiben. Darüber hinaus haben auch die umliegenden Thermen in den vergangenen Jahren einiges in die Neugestaltung investiert und kräftig ausgebaut, Stegersbach hinkt beim Angebot derzeit etwas hinterher. Dass es jetzt zu zahlreichen Kundenbeschwerden kommt, liegt in der Natur der Sache – wer zahlt schon gern um 10 Euro mehr als gewohnt, wenn auch nur an 65 Tagen im Jahr.

Die Therme ist aber dennoch der Leitbetrieb in der Region Stegersbach, von ihrer Attraktivität hängt der Erfolg oder Misserfolg zahlreicher Hotels und Gastronomiebetriebe ab. Insofern hat der Unternehmer Karl Reiter mit dem Kauf der Therme vom Land auch eine Verantwortung für die ganze Region übernommen – bisher ist er dieser aber immer mehr als gerecht geworden.