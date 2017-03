Die Volksschule in Güssing steht vor aufregenden Zeiten. Egal ob Neubau oder Sanierung – die Bildungseinrichtung wird vermutlich eines der zentralen Themen im anstehenden Wahlkampf werden. Die SPÖ hat sich bereits klar positioniert und auch aus Wien kommen positive Signale für einen Neubau. Wobei sich in diesem Fall natürlich schon die Fragen nach den Kosten stellt – ein Projekt in dieser Größenordnung wird den Stadthaushalt auf Jahre hinweg belasten. Andererseits ist durch die Beendigung der Causa Aktivpark ein finanzieller Spielraum entstanden, der genutzt werden will.

Auf lange Sicht würde ein vernünftig geplanter Neubau vermutlich auch mehr Sinn machen als ein Zubau an eine bestehende Bildungseinrichtung. Denn einige Volksschulen rund um Güssing kämpfen mit sinkenden Schülerzahlen, mittelfristig könnte die Volksschule in Güssing also tatsächlich zu einer „Schule der Region“ werden, wie es Bürgermeister Knor im Gespräch mit der BVZ formuliert hat. Aber wenigstens über den Standort – also in der Nähe der bestehenden Bildungshäuser – herrscht Einigkeit zwischen rot und schwarz.