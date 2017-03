Ein Vorfall bei einer Ententreibjagd am 20. November 2015 im Bezirk Güssing beschäftigt das Landesgericht. Einem Jagdaufseher und drei Polizisten wird der Missbrauch der Amtsgewalt vorgeworfen. Am 22. November 2015 war der bekannte Tierschutzaktivist Martin Balluch mit drei Begleitern im Jagdgebiet unterwegs gewesen. Nach eigenen Angaben wollte er die Jagdgesellschaft filmen.

Balluchs Beifahrer gaben ihre Identität nicht bekannt

Der angeklagte Jagdaufseher soll die Gruppe, nachdem er die Tierschützer vergeblich zur Ausweisleistung aufgefordert hatte, an der Weiterfahrt gehindert haben. Sowohl der Jagdaufseher als auch die Tierschützer hatten zuvor die Polizei alarmiert.

Eine halbe Stunde später trafen die drei angeklagten Polizisten ein. Balluch wies sich mit seinem Führerschein aus, die drei - angeblich vermummten - Beifahrer gaben ihre Identität jedoch nicht bekannt.

In weiterer Folge seien die Tierschützer von der Polizei in rechtswidriger Weise an der Weiterfahrt gehindert worden, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem wird den Polizisten vorgeworfen, sie hätten ihre Dienstnummern nicht bekannt gegeben, obwohl Balluch sie dazu aufgefordert habe.

„Habe die Jagd wegen Gefahr in Verzug sofort abgebrochen“

Der Jagdaufseher und die drei Polizisten bekannten sich nicht schuldig. Balluch sei ins Jagdgebiet und auf die Schützen zugegangen, berichtete der angeklagte Jagdaufseher. „Ich habe die Jagd wegen Gefahr in Verzug sofort abgebrochen“, sagte der Mann.

Weil sich Balluch weder ausgewiesen noch „aus der Jagd verschwunden“ sei, habe er die Polizei verständigt.

Mit zwei Autos seien Balluch und seine Begleiter blockiert worden, um sie am Wegfahren zu hindern. „Es war mir nicht bekannt, dass wir uns auf einer öffentlichen Straße befanden, sonst hätte ich nicht so gehandelt“, sagte der Jagdaufseher.

Weil der Hauptbelastungszeuge Martin Balluch sich für den Prozesstermin entschuldigt hatte, wurde das Verfahren vertagt. Im März wird weiterverhandelt.