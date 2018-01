Die ÖVP sorgt sich um die Zukunft des Güssinger Krankenhauses. Nachdem die Gynäkologie geschlossen werde, könne niemand garantieren, dass es nicht auch weitere Abteilungen treffe, warnte ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz am Donnerstag. Das Spital werde zum „ständigen Flickwerk“, kritisierte auch der Landtagsabgeordnete Walter Temmel (ÖVP).

Verlagerung nach Oberwart

Die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) hatte zuletzt bekannt gegeben, dass die stationäre, gynäkologische Betreuung von Frauen im Südburgenland per Ende März in Oberwart konzentriert werde. In Güssing sollen die Kapazitäten in den Schwerpunkten wie Orthopädie oder Innere Medizin und Rheumatologie ausgebaut werden.

Der nun für die KRAGES zuständige Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei angehalten, die angekündigte Schließung der Gynäkologie zu evaluieren und klar zu sagen, was er mit dem Spital konkret vorhabe, forderte nun Temmel. Laut Güssings Vizebürgermeister Alois Mondschein (ÖVP) sei gemeinsam mit der SPÖ Güssing eine Petition für den Erhalt der Gynäkologie an Doskozil geschickt worden.

Außerdem erneuerte die ÖVP ihre Forderung nach Akutordinationen in allen sieben Bezirken des Landes. Wie das im Bezirk Jennersdorf ohne Krankenhaus funktionieren soll, sollten sich Gebietskrankenkasse und Ärztekammer überlegen, so Sagartz.

„Verantwortungslose Panikmache der ÖVP“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax wies die Aussagen über einen angeblich drohenden „Versorgungsnotstand“ im Südburgenland als „verantwortungslose Panikmache“ zurück: „Durch die Schaffung und den Ausbau von Fachschwerpunkten – in Güssing Orthopädie oder Innere Medizin/Rheumatologie – und Akutordinationen an den Spitalsstandorten wird die Versorgung sogar gestärkt. Ein Maßnahmenpaket zur Absicherung des Landarzt-Angebotes wurde bereits auf den Weg gebracht.“