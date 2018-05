Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus dem Bezirk Jennersdorf (von Oberwart kommend in Richtung Rax unterwegs) schlief am Montagnachmittag laut eigenen Angaben am Steuer ein und krachte in Kukmirn gegen eine Mauer bei der örtlichen Raika.

Er wurde bei dem Unfall verletzt, von einem First Responder vor Ort erstversorgt und von der Rettung ins Spital gebracht. Der Bankstellenleiter hatte gegen 14.30 Uhr Polizei und Rettungskräfte verständigt.

Das Unfallfahrzeug und die Hausmauer wurden bei dem Crash stark beschädigt, die Freiwillige Feuerwehr Kukmirn erledigte die danach erforderlichen Arbeiten am Unfallort. Laut Alkotest war der Lenker nicht durch Alkohol beeinträchtigt.