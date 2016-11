Die Verdächtigen schlichen in das unversperrte Wohnzimmer und gingen in das Dachgeschoß. Dort fanden sie in einer 60 x 60 cm großen Metallkiste das versilberte Besteck und entwendeten es.

Der Wert lag im mittleren, vierstelligen Eurobereich. Es handelte sich beim Diebesgut um einen Familienbesitz. Auf den Griffen ist der Schriftzug „Straßenwirt“ graviert. Der Kriminaldienst Güssing ermittelt.