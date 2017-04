Das Storchenparadies Strem. In jedem Frühjahr wird in der Bevölkerung die Ankunft der Weißstörche erwartet. Bis in den Mai kehren die Großvögel in die Nester zurück. Während einige Paare gerade mit der Brut beginnen, schauen bei anderen bereits kleine Storchenköpfe über den Nestrand. Die Region rund um Strem ist ein ganz beliebter Platz für die Störche, vor allem weil viel Nahrung gefunden wird. Foto: zVg/Gemeinde Strem

| zVg/Gemeinde Strem