Musical Güssing ist ein südburgenländischer Kulturverein, der sich in den letzten 23 Jahren zur Musical-Hochburg entwickelt hat. Allein in den letzten zehn Jahren hat Musical Güssing mit seinen Musicals mehr als 100.000 Besucher nach Güssing gebracht.

Im Oktober 2010 wurde von Musical Güssing das Projekt „Musical Kids“ ins Leben gerufen, das Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich gesanglich und tänzerisch weiterzubilden. Mit „Peter Pan“ bringen die Musical Kids in ihrem siebenten Jahr ein Musical-Abenteuer für die ganze Familie über einen Jungen, der niemals erwachsen werden will. Premiere feiern die Musical Kids am Samstag, dem 22. April, im Kulturzentrum Güssing. Vorstellungstermine an diesem Tag sind um 14 Uhr und um 16 Uhr. Nochmals zu sehen gibt es „Peter Pan“ am Sonntag, dem 23. April (14 Uhr), ebenfalls im KUZ Güssing.

„Den unmöglichen Traum machen wir für Sie ab 15. September mit dem Musical ‚Der Mann von la Mancha‘ wahr“, kündigt Regisseurin Marianne Resetarits an.