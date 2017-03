Einbrecher stahlen 100 Jahre alte Goldarmbanduhren .

Einbrecher sind am Dienstag in Neusiedl bei Güssing (Bezirk Güssing) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben dort zwei etwa 100 Jahre alte Goldarmbanduhren gestohlen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.