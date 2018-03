Vom Tal des Listenbachs gingen immer wieder Überflutungen der Kirchengasse, des Tennis- und Sportplatzes aus. Vor dreieinhalb Jahren stand die Kirchengasse zuletzt unter Wasser. Ein Ereignis, das sich nicht mehr wiederholen soll. Darum hat sich der Gemeinderat entschieden, ein Hochwasserschutzprojekt im Ried Kölbing umzusetzen.

Nach mehreren Jahren, in denen zähe Verhandlungen geführt wurden, soll der Bau noch im heurigen Frühjahr starten. Die Arbeiten wurden in der Gemeinderatssitzung am 23. März vergeben. Auch die wasser- und naturschutzrechtlichen Bewilligungen sind bereits eingeholt. Auch der Förderantrag beim Bund, der die Förderquote mit 88,2 Prozent errechnet hat, ist positiv.

Die Kosten für das Projekt betragen rund 700.000 Euro, wovon die Gemeinde zwölf Prozent übernimmt. Das Becken wird rund 70.000 Kubikmeter Wasser fassen und zurückhalten. „Dadurch kann die Durchflussmenge bei der Brücke in der Kirchengasse gedrosselt werden“, erklärt Strobl. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer 2019 abgeschlossen werden.