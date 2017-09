Ortsreportage Hackerberg.

Klein, aber mit Weitblick

Zusammenhalt wird großgeschrieben | Das Sonnendorf Hackerberg investiert in Straßen, Jugend, Tourismus und den sozialen Wohnbau.

Straßenbau. Bürgermeisterin Karin Kirisits informiert sich bei den Verantwortlichen des Landes Ronald Knar und Thomas Paul über den Baufortschritt. | zVg/Norbert Riedl

„Eine Stärke unserer Heimatgemeinde liegt an der Freiwilligkeit vieler Gemeindebürger und dem Zusammenhalt“, sagt Bürgermeisterin Karin Kirisits. Viele Bürger bringen sich aktiv ins Dorfleben ein. Dies sieht man unter anderem beim Dorffest, welches von den Gemeindevertretern gemeinsam mit Vereinen und freiwilligen Helfern organisiert wird. „Darauf bin ich sehr stolz“, so Kirisits.

Aber auch abseits von Feierlichkeiten geht in der kleinen Gemeinde viel voran. Aktuell werden rund 650 Meter Güterweg saniert und ausgebaut. „Auch in Zukunft sollen Stück für Stück Straßensanierungen durchgeführt werden. Dies jedoch in Bedacht auf andere notwendige Innovationen“, weiß die Ortschefin.

Aber auch in Sachen Tourismus will das Sonnendorf die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Golf- und Thermenregion Stegersbach weiter intensivieren. Projekte sind die Erweiterung der Wanderwege, Ausbau der Radrouten und einiges mehr. Ebenso sind die Dorferneuerung und weitere touristische Attraktivierung ein wichtiges Anliegen. Auch die Kinder und Jugendlichen liegen der Bürgermeisterin sehr am Herzen. „Hier sind wir ständig bemüht, neue Akzente zu setzen“, erklärt Kirisits.

Sozialer Wohnbau: OSG investiert wieder

Um junge Menschen im Ort zu halten, plant die Gemeinde mit der OSG fünf weitere Wohnungen zu errichten. Das Angebot reicht von kleinen Wohnungen mit 45 Quadratmetern bis zu familienfreundlichen Wohnungen mit einer Größe von 73 und 95 Quadratmetern. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange, mit dem Bau soll rasch begonnen werden.

zVg/Norbert Riedl

Hackerberger Jugendliche „in Action“. Kindern und Jugendlichen stehe ein Jugendraum, Beachvolleyballplatz, Kleinfeldplatz mit Tor und einiges mehr zur Verfügung. Für die Investition erhielt die Gemeinde die Auszeichnung „Deine Gemeinde – jung.aktiv.innovativ“für 2017/18.

Daten & Fakten



Bürgermeisterin Karin Kirisits leitet die Geschicke der Gemeinde Hackerberg. | zVg

Einwohner: 366

Fläche: 387 Hektar

Gemeinderat: 7 ÖVP, 4 SPÖ

Bürgermeisterin: Karin Kirisits (ÖVP)

Vereine: Feuerwehr, Musikverein Hackerberg-Neudauberg, Turngruppe „Lady-Fitness“

Voranschlag: ordentlicher Haushalt 643.700 Euro; außerordentlicher Haushalt 60.000 Euro

Homepage: www.hackerberg.at

zVg



Tourismus. Bürgermeisterin Karin Kirisits berät sich mit Tourismus-Geschäftsführer Richard Senninger über die aktuellen Projekte.

Ehre, wem Ehre gebührt

Ehrenring verliehen | Altbürgermeister Emil Grandits prägte viele Jahre das Dorfgeschehen in Hackerberg. Dafür wurde er jetzt geehrt.

zVg

Emil Grandits war von 1991 bis 2016 Bürgermeister und in seiner Amtszeit für etliche Projekte wie Kanalbau, Schulsanierung oder den Bau des Kultur- und Jugendhauses mit Wirtschaftshof und Altstoffsammelzentrum verantwortlich. In dieser Zeit wurden auch zwei Wohnhäuser mit jeweils vier Wohnungen von der OSG errichtet. Viel wurde ebenfalls in den Aufbau und die Sanierung der Infrastruktur investiert, aber auch der Breitbandausbau vorangetrieben.

Beim Dorffest wurde Altbürgermeister Emil Grandits für seine Verdienste um die Gemeinde der Ehrenring verliehen. Die ersten Gratulanten waren Landtagsabgeordneter Walter Temmel, Bundesrätin Marianne Hackl, Bürgermeisterin Karin Kirisits und OSG-Obmann Alfred Kollar.

zVg/Johann Feichtinger

(Entgeltliche Einschaltung)