Ortsreportage Tschanigraben.

Werkstatt Natur. Kinder und Jugendliche aus Tschanigraben nahmen an einem Vortrag in der mobilen, jagdpädagogischen Einrichtung des Landesjagdverbandes Burgenland in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft Inzenhof, teil. Die Kids erfuhren dabei alles zum Thema Natur und Jagd.

| zVg