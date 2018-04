Die Marktgemeinde Rudersdorf kann in vielerlei Hinsicht punkten und überzeugen, sowohl für Unternehmen als auch für die Bürger. Rudersdorf ist ein moderner, lebens- und liebenswerter Wohn- und Wirtschaftsstandort. Die über 2.000 Einwohner große Gemeinde bietet ansiedlungswilligen Familien und Existenzgründern ein attraktives Angebot an Wohnbauflächen, aber auch an Gewerbe- und Industriebauflächen (siehe Seite 26 und 27). Unter anderem errichtet das Rote Kreuz derzeit eine neue Dienststelle in der Hauptstraße. „Für unsere Gemeinde ist das sehr wichtig und bedeutend, dass sich das Rote Kreuz für einen Neubau ausgesprochen hat“, erklärt Bürgermeister Manuel Weber, der auch in Sachen Betriebsansiedelungen viel für die Gemeinde tut.

Manuel Weber ist seit Jänner 2017 Bürgermeister der Marktgemeinde Rudersdorf. | BVZ

Verkehrstechnisch ist die Kommune mit Anschlüssen an die angrenzende Gemeinde Fürstenfeld nämlich optimal erschlossen und hat eine sehr gute Infrastruktur.

Neben einer Volks- und Neuen Mittelschule mit Nachmittagsbetreuung, gibt es einen modernen Kindergarten und eine Kinderkrippe (siehe Seite 25). Auch das Freizeitangebot mit einem vielseitigen Sport- und Unterhaltungsangebot und einem umfangreichen Kulturangebot wie der Initiative „Kultura Sattlerpark“ (siehe Seite 28), ist hervorragend.

Rotes Kreuz baut neue Dienstelle

Seit 1983 Jahren gib es in Rudersdorf eine Dienststelle des Roten Kreuzes. Nach 35 Jahren in der Blumengasse wird jetzt der Umzug in das neue Gebäude in der Hauptstraße geplant. Die ersten Detailplanungen sind abgeschlossen, der Bau soll noch im heurigen Jahr starten und läuft alles nach Plan, dann auch fertiggestellt werden. Das Rote Kreuz investiert rund eine halbe Million in den Bau. Das alte Gebäude in der Blumengasse soll laut Rotem Kreuz verkauft werden, sobald der Umzug in die neuen Räumlichkeiten abgeschlossen ist.

Tradition inmitten einer Idylle

Mit Gefühl und Können | Einer der wenigen in Betrieb stehenden Mühlen findet man am Ortsrand von Rudersdorf. Hier werden seit 100 Jahren Kürbiskerne gemahlen und zu wertvollem Öl gepresst.

Seit mehr als 100 Jahren wird hier auf traditionsreichen Steinmühlen mit viel Gefühl und dem Können jahrzehntelanger Erfahrung das echte steirische Kürbiskernöl gewonnen.

„In unserer Ölpresse werden Biokürbiskerne in getrocknetem und gereinigtem Zustand, feinst zwischen zwei Mühlsteinen vermahlen. Dieses Verfahren findet nur mehr in einigen wenigen Ölpressen statt, und stellt an sich schon eine Rarität da.

Besichtigung für Besucher und Interessierte

Durch die schonende Vermahlung zwischen den Steinen bekommt unser Bio-Kernöl den unverwechselbaren nussartigen Geschmack.“ Qualität ist in unserem Haus schon immer das oberste Prinzip gewesen - davon kann man sich auch gerne selbst überzeugen. Da bei uns „täglich frisch gepresst“ wird, können Sie direkt bei der Erzeugung zusehen - und natürlich auch kosten.

Informationen

Fritz Mühle Rudersdorf

Am Mühlengrund 1a

7571 Rudersdorf

03382/716 49

E-Mail: kuerbis@fritzmuehle.at

www.fritzmuehle.at

Besuchen Sie unseren ONLINE-Shop auf der Website!

Finden Sie uns auf Facebook www.facebook.com/FritzmuehleRudersdorf.

S7: Lebensader für Rudersdorf

Gute Infrastruktur | Aufschließungsmaßnahme für Betriebsansiedelungen am geplanten S 7 Knoten.

Das neue Gewerbegebiet soll zwischen Rudersdorf und Deutsch Kaltenbrunn entstehen, wo eine Abfahrt der S 7 geplant ist. Je näher der Baubeginn für die geplante Schnellstraße S 7 rückt, umso größer wird das Interesse von Unternehmen, sich an diesem Standort anzusiedeln. | zVg

Mit rund 70 Betrieben und rund 1.000 Arbeitsplätzen gilt die Gemeinde Rudersdorf als einer der aufstrebendsten Wirtschaftsstandorte im Bezirk. Noch heuer will man schließlich auch ein weiteres — schon seit Jahren geplantes — Bauprojekt starten: den Neubau der S7, der Fürstenfelder Schnellstraße, und zwar mit dem Knoten Riegersdorf als Anbindung an die A2 und dem Tunnel Rudersdorf. Die Ausschreibungen dazu laufen gerade, so die ASFINAG, Baubeginn sollte im Herbst sein.

Für Rudersdorf ist die Umsetzung des hochrangigen Straßenprojektes eine große Chance, sich als Wirtschaftsstandort weiter durchzusetzen und noch mehr Betriebe anzulocken. „Wir haben als Gemeinde bereits erste Aufschließungsmaßnahmen am Knoten der S 7 geplant und ausgeschrieben, um möglichen Betrieben die beste Infrastruktur bieten zu können“, erklärt Bürgermeister Manuel Weber, der seine Gemeinde als idealen Ort für Betriebe, aber auch in Sachen Familien ganz vorne sieht. „Wir sind durch unsere Position als Wirtschaftsstandort auch als Wohnort attraktiv. Das lässt sich an der Bevölkerungsstatistik ablesen, die eine stetige Zunahme der Einwohnerzahl dokumentiert“, weiß Weber. 2002 zählten Rudersdorf und Dobersdorf zusammen 2.081 Einwohner. 2008 waren es bereits 2.149, und aktuell sind es 2.188.

Den Zuzüglern stellt die Gemeinde auch entsprechenden Wohnraum bereit. Allein die OSG hat in den letzten 20 Jahren mehr als 200 Wohnungen in Rudersdorf und knapp 50 in Dobersdorf errichtet. Dazu kommen Reihenhäuser und Geschäftslokale.