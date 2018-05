Helmut Schaffer investiert 20 Millionen Euro in Wohnprojekt für alte Menschen. Größte Baustelle des Landes im Pinkatal.

Die Geschichte der Sonnenresidenz Eberau begann im Jänner 2015 – da trafen Bürgermeister Johann Weber (ÖVP) und Bauherr Helmut Schaffer erstmals aufeinander.

Bis zum Baustart, der in der Vorwoche mit einer Feldmesse gefeiert wurde, ist einige Zeit vergangen – Weber dankte Schaffer in seiner Rede für dessen Engagement und Durchhaltevermögen. Schaffer wiederum betonte seine soziale Ader, die Triebfeder für das Projekt sei: „Und natürlich meine Liebe zur Region.“

Pfarrer Karl Schlögl segnete die Baustelle

Gesegnet wurde die Baustelle von Pfarrer Karl Schlögl im Rahmen einer Feldmesse. Neben einer großen Anzahl von Gemeindebürgern waren auch die beiden Bürgermeister der benachbarten Gemeinden Walter Temmel (Bildein) und Werner Laky (Moschendorf) vor Ort. Kein Wunder, erhoffen sich Schaffer und Weber doch Impulse für das ganze Pinkatal. „Wir werden beim Bau so oft als möglich auf regionale Firmen zurückgreifen, um die Wertschöpfung in der Region zu halten“, kündigte Schaffer an. Und: „Das wird kein Wohnprojekt nur für Reiche, die Preise werden leistbar sein.“