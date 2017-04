Der Burgverein Güssing bietet auch heuer im Sommer amüsantes Sommertheater-Erlebnis für die ganze Familie. Die Burgspiele starten in ihre 24. Spielsaison seit der 1994 erfolgten Reaktivierung.

Das Jugendensemble der Burgspiele bringt das Märchen „Die Goldene Gans“ auf die Bühne. Premiere ist am Samstag, dem 8. Juli, weitere sechs Aufführungen gibt es dann an den folgenden Sonntagen bis zum 13. August. Die Jugendlichen sind zwischen fünf und 15 Jahre alt. „Unsere goldene Gans wird sehr bodenständig“, verrät Regisseurin Sabine James, die auch Mundart in das Stück geschrieben hat.

Klassiker auf der Burg

Die Akteure des Erwachsenen-Ensembles dürfen heuer wieder einmal in bunten Träumen schwelgen, mit einem Klassiker frei nach William Shakespeare, dessen Todestag sich im Vorjahr zum 400. Mal jährte: „Ein Sommernachtstraum“ feiert am Mittwoch, dem 19. Juli, Premiere, weitere sieben Vorstellungen folgen bis zum 14. August. Die Produktion soll eine lustvolle Komödie um Liebeswirren und Elfen-Schabernack werden. „Im Stück gibt es einen nicht enden wollenden Ideenreichtum.

Shakespeare entführt den Zuschauer in eine einmalige Welt“, sagt Regisseurin Sabine James. Sie wird dieses Mal keine Rolle übernehmen, sondern als Musikerin mitwirken und Harfe spielen. Musikalischer Leiter ist wieder Manfred Hotwagner und das Bühnenbild stammt von Heinz Gurdet.