Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) hat inklusive des Umbaus der alten Volksschule bisher 17 Wohnungen in der Gemeinde Rauchwart errichtet.

Wohnraum für junge Menschen und Familien

Auch aktuell finden wieder Bautätigkeiten in der Gemeinde statt. Nach den Plänen von Architekt Edi Pelzmann entstehen im kommenden Jahr vier Wohnungen an der südlichen Ortseinfahrt. Die Wohnungsgrößen variieren dabei von 61 bis 80 Quadratmeter. „Ziel ist es, Wohnraum sowohl für junge Menschen als auch für Familien zu schaffen“, so Bürgermeisterin Michaela Raber beim Spatenstich.

Baustart nach Ostern

Das zweigeschossige Gebäude ist in besonders energiesparender Bauweise geplant. Die Planungsarbeiten sind abgeschlossen, mit dem Bau wird unmittelbar nach Ostern gestartet, sodass einer Fertigstellung im Frühjahr 2018 nichts im Wege steht.

112 Millionen Euro hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft im Jahr 2016 im Burgenland investiert. „Ein wichtiger Punkt bei der Realisierung solcher Wohnprojekte ist auch, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, betont Kollar. Beim Wohnprojekt in Rauchwart werden 600.000 Euro investiert – auch hier gehen 100 Prozent an burgenländische Unternehmen. Informationen zum Projekt unter 03352/ 40452.