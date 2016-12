In einem Betrieb in Güssing hat sich am Mittwoch beim Schlichten von Schalungsplatten ein Arbeitsunfall ereignet.

Ein 47-jähriger Südburgenländer geriet mit dem Mittelfinger der linken Hand zwischen zwei Tafeln und erlitt eine Quetschung. Im Spital musste ein Fingerglied teilamputiert werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.