Der Prozess gegen einen 49-jährigen Beschäftigungslosen wurde fortgesetzt. Der Mann war am 12. Jänner mit erhobener Axt auf Polizisten losgegangen, die in sein Quartier in Stegersbach gekommen waren, um einen Sachverhalt zu klären.

„Ein klassischer Widerstand gegen die Staatsgewalt“

Richter Andreas Beneder hatte nach dem ersten Prozesstag durch einen Sachverständigen klären lassen, in welchem Zustand sich der Angeklagte am Tag der Tat befand. Es stellte sich heraus, dass sich der 19-fach vorbestrafte 49-Jährige damals durch den Konsum von Alkohol und Joints völlig berauscht hatte und damit nicht zurechnungsfähig war.

Am ersten Prozesstag hatte der Mann angegeben, dass er der Polizei bei der Suche nach Drogendealern behilflich gewesen sei. Seine Glaubwürdigkeit habe er damit unterstrichen, dass er mit den mutmaßlichen Dealern Cannabis rauchte. Gleichzeitig habe er sich von den Drogendealern verfolgt gefühlt und am 12. Jänner befürchtet, gewalttätige Männer würden ihn in seiner Wohnung aufsuchen. Deshalb habe er das Beil gezückt, als die Polizei auftauchte.

„Er wollte sich verteidigen“, brachte die Anwältin des Angeklagten für ihren Mandanten vor, und plädierte auf Freispruch. „Ich lasse das Jointrauchen, das tut mir nicht gut“, versprach der Untersuchungshäftling. Richter Beneder verurteilte den Mann zu 21 Monaten Freiheitsstrafe. Alle Zeugen hätten übereinstimmend angegeben, dass der Angeklagte, nachdem er sich in einen Rauschzustand versetzt hatte, mit dem Beil auf eine Polizistin losgegangen sei. „Das ist ein klassischer Widerstand gegen die Staatsgewalt“, erläuterte der Richter sein Urteil. Der Angeklagte nahm das Urteil an.