Nach einem mehrmonatigen Umbau im Sommer des Vorjahres feierte das einzige Fünf-Sterne-Hotel am Stegersbacher Thermenhügel in der Vorwoche seine Neueröffnung. Der Eigentümer, der oberösterreichische Industrielle Friedrich Huemer, hat zehn Millionen Euro in die Sanierung des Hotels investiert. Ursprünglich geplant war, dass fünf Millionen Euro investiert werden, „der Umbau hat sich dann aber doch als etwas umfangreicher erwiesen“, so Huemer.

Neuer Wellnessbereich und neues Konzept

Vor der Sanierung des Hauses sei die Auslastung nicht ganz zufriedenstellend gewesen. „Nach der Investition und der deutlichen Aufwertung ist das Falkensteiner Balance Resort wieder ein richtiges Fünf-Sterne-Hotel. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, so Huemer. Neben Böden und Bädern in allen 141 Zimmern wurden auch die Lobby, das Restaurant und der gesamte Wellnessbereich saniert. Unter anderem wurden ein zweiter Außenpool und zusätzliche Ruheräume gebaut. Im Wellness Bereich wurde „tsar“ vorgestellt.

„The Secret of Active Regeneration“, ist eine revolutionäre Methode und Behandlung, um Einschränkungen im Bewegungsapparat durch gezielte Übungen unter Anleitung zu lockern und den Körper zu regenerieren. Neu ist auch das Marketing-Konzept. Als Gäste sind nur mehr Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren willkommen. Um die Gäste kümmern sich 125 Mitarbeiter, fast alle kommen aus der Region.

Eröffnet wurde das Hotel 2005 unter dem Namen Balance Resort. Eigentümer war zunächst die Erste Bank. Seit 2011 ist Falkensteiner Pächter und Betreiber. Vor knapp zwei Jahren verkaufte die Erste Bank das Hotel an den Industriellen Friedrich Huemer aus Hörsching. Er ist Gründer und Chef des Autozulieferers Polytec — mit mehr als 4.000 Mitarbeitern.