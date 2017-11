Nach dem Wohnhausbrand in Stegersbach (Bezirk Güssing) am Donnerstagvormittag (die NÖN berichtete) hat die Polizei am Freitag die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Das Feuer dürfte von einer 95-jährigen Bewohnerin aus Unachtsamkeit ausgelöst worden sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Die Frau hatte offenbar im Bereich eines Couch-Sessels mit Kerzen oder Zündhölzern hantiert.

Die 95-Jährige kam durch den Brand ums Leben. Ihre 73-jährige Tochter, eine 94-jährige Frau und eine 43-jährige Pflegerin, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden, konnten dieses am Freitag wieder verlassen.