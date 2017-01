Stegersbach

„Als wäre es gestern gewesen, dass die ersten Pläne für das Lifestyle Haus präsentiert wurden. Und bald ist es wieder so weit, wir renovieren, bauen um und verschönern das Balance Resort nur für euch“ – kündigt das Falkensteiner Balance Resort seinen ersten großen Umbau via Facebook an.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Das 2005 eröffnete Haus wird ab 19. Juni während der Umbauphase für einige Wochen zusperren. Wie lange der Umbau dauern wird und vor allem was genau gemacht wird, kann Hoteldirektor Günter Zimmel derzeit noch nicht sagen. Voraussichtlich wird aber vor allem der Wellnessbereich von den Umbauarbeiten betroffen sein. Seit der Eröffnung des Hauses gab es nämlich keinen größeren Umbau in diesem Bereich. „Wir werden Ende Jänner die genauen Pläne bekommen, dann können wir sagen, was genau passiert wird“, erklärt Zimmel.

Was fest steht, ist, dass für die Sommerwochen keine Buchungen im Hotel angenommen werden. „Bis dahin läuft der Betrieb ganz normal weiter“, so Zimmel. Ebenfalls ungewiss ist, was mit den Mitarbeitern während der Umbauphase passiert. „Da sind wir derzeit dabei, gemeinsam mit dem AMS und der Wirtschaftskammer Möglichkeiten auszuarbeiten. Von Bildungskarenz bis Dienstfreistellung gibt es hier einen breiten Spielraum“, erklärt Zimmel.