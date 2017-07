Tolle Leistungen der jungen Feuerwehr .

Das Wochenende stand für mehr als 800 Mitglieder der burgenländischen Feuerwehrjugend ganz im Zeichen des 42. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerbs in Stegersbach. 120 Bewerbsgruppen aus dem ganzen Land traten, angefeuert von ihren Eltern und zahlreichen Fans, am Sportplatz gegeneinander an.