Das neue Tourismusgesetz ist erst seit Anfang dieses Jahres in Kraft und schon gibt es weitere Veränderungen, die auf die Touristiker in der Region zukommen könnten. Könnten deshalb, weil die Pläne derzeit noch wenig konkret sind. Dennoch gibt es bereits Widerstand und zwar aus der Thermengemeinde Stegersbach.

Land möchte eine noch größere, schlagkräftigere Einheiten bilden

Hintergrund sind Bestrebungen seitens des Landes, künftig noch größere, schlagkräftigere Einheiten zu bilden. Davon betroffen wären die Tourismusverbände Bad Tatzmannsdorf, Stegersbach, Jennersdorf, Oberwart und Güssing, die in einem Verband gebündelt werden sollen. In einem Brief sprechen sich jetzt die Bürgermeister Heinz Peter Krammer (Stegersbach) und Bernd Strobl (Ollersdorf) sowie die Hoteliers Karl Reiter, Günther Zimmel, Johann Haberl und Josef Puchas „vehement gegen die Bildung eines vereinten Tourismusverbandes für das Südburgenland“ aus.

Unternehmer befürchten Schaden

Außerdem merken sie an, dass „wie immer auf die Hotels und Zimmervermieter vergessen wurde“. Die Unternehmer befürchten „wirtschaftlichen Schaden, weil ein größerer Verband die Tourismusarbeit vor Ort nicht bedienen kann“. Am Ende des Briefes wird allerdings lobend erwähnt, dass „wir mit den ab 1. Jänner wirksam gewordenen Strukturen zufrieden sind“, aber dass „allfällige Probleme anderer Region dort erledigt werden mögen“.

Land verweist auf neue Gesetzeslage

Seitens des Landes hält man sich derzeit noch zurück. Michael Haas, Tourismusreferent im Büro von Landesrat Alexander Petschnig, verweist im Gespräch mit der BVZ auf das neue Tourismusgesetzes: „Es ist kein Geheimnis, dass wir insgesamt schlagkräftiger werden müssen, das Mittel dazu sind größere Einheiten. Wir wollen ja auch keinen zentralen Verband machen, sondern einfach größere Einheiten schaffen. Welche das sind, muss vor Ort ausgemacht werden, wir können dabei nur helfen. Für größere Verbände braucht es zuerst einen Antrag.“