So viel steht schon einmal vorweg fest: „Der Sommer wird im Thermenort ganz im Zeichen der ausgezeichneten Weine der Region stehen“, verrät Tourismusobmann Richard Senninger.

Wein-Wanderweg als Highlight

Mit dem „Walk of Wine“, einem 1,5 Kilometer langen Wanderweg, der rund um die Therme führt, wurde bereits vor einigen Jahren ein sehr beliebtes Ausflugsziel geschaffen. Auf 27 Tafeln präsentieren 27 Winzer ihre edlen Tropfen. Um auch die Bevölkerung auf die ausgezeichneten Weine der Region aufmerksam zu machen, findet heuer ein zweitägiges Sommerevent mit vielen Winzerpartnern, Live-Musik und einer Kulinarik-Meile statt. A

blaufen wird das Fest ähnlich wie der Weinfrühling. „Die Gäste bekommen ein Kostglas und können dann den Wanderweg entlang gehen, wo die Winzer ihre Weine ausschenken“, erklärt Senninger. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht, voraussichtlich wird das Event aber im August stattfinden.

Eigenes Komitee für das Winzerfest

Ebenfalls im August, nämlich vom 25. bis 27., gibt es auch heuer wieder das bereits zur Tradition gewordene Winzerfest, dass aber auf Wunsch der Gemeinde heuer noch größer wird. Nicht wie bislang an zwei Tagen, sondern ein ganzes Wochenende wird sich am Stegersbacher Hauptplatz alles um den Wein drehen. Eröffnet wird das Fest am Freitagabend mit einem Kabarettauftritt von „Heilbutt und Rosen“. Um die Organisation noch besser zu gestalten, wurde ein eigenes Komitee gegründet, das derzeit dabei ist, das Programm auszuarbeiten.

Das Winzerfest in Stegersbach hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Besuchermagnet im südburgenländischen Veranstaltungskalender herausgestellt. Durchschnittlich besuchten die Veranstaltung rund 4.000 Leute pro Tag. Das Programm soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.