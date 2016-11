Der Güssinger Wasserlauf fand heuer in der letzten Septemberwoche statt. Organisator Rainer Mittl von Güssinger Mineralwasser ist positiv überrascht von dem großen sportlichen Interesse.

„Eine gelungene Veranstaltung für die ganze Region. Mit 257 Startern, davon 55 Kinder, können wir mit der Organisation des 1. Laufes stolz und zufrieden sein“, freut sich Mittl.

Güssinger Wasserlauf auch für 2017 geplant

Bei so viel positivem Echo hat sich die Geschäftsleitung rund um Stefan Lehrmaier also entschlossen, eine Neuauflage des Laufes in Planung zu geben. Im September 2017 soll der 2. Güssinger Wasserlauf am Firmenareal stattfinden. Das Angebot wird vor allem für die kleineren Teilnehmer erweitert, sodass jede Altersgruppe am Lauf teilnehmen kann.

„Ziel ist es, von der Oma bis zum Enkerl alle dabei zu haben. Und die Kombination ‚Sport und Wasser‘ ist hier namensgebend. Ebenso wird es eigens angefertigte T-Shirts im Startsackerl geben“, macht Mittl bereits jetzt Lust auf den Lauf.