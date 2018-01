Am Montagabend kamen im Zuge der Vorbesprechung für das BFV-Hallenmasters 2018 nur sieben der acht Finalisten zusammen. Hintergrund: Das Teilnehmerfeld war noch nicht komplett – und das, obwohl das letzte Vorrundenturnier gespielt war und eigentlich längst Klarheit herrschen hätte sollen.

| BVZ

Schließlich, knapp vor 19 Uhr, folgte dann das grüne Licht: Der ASK Goberling, Sechster der 2. Liga Süd, springt als 14. der Qualifikation ein und nimmt am Samstag beim Finale in Oberwart teil. Es war der erfreuliche Schlussstrich einer unrühmlichen Causa rund um das rot-goldene Hallenfußball-Highlight. Was war passiert?

Der SV Güssing hatte sich am Samstag beim Turnier des SV Kirchfidisch im Spiel um Platz drei gegen die Gastgeber nach einem 4:4 im Siebenmeterschießen durchgesetzt und dadurch 36 Punkte geholt. Im letzten Moment sprang der Klub (der davor 64 Zähler am Konto hatte und nicht qualifiziert war) so noch auf den Masters-Zug auf. Soweit, so klar.

Montagfrüh folgte dann die sportliche Hiobsbotschaft. Güssing zog seine Teilnahme zurück. Trainer Hannes Winkelbauer: „Es sind uns zuletzt wieder einige Spieler ausgefallen, dennoch haben wir es beim Turnier des SV Kirchfidisch gut gemacht, müssen aber die Teilnahme am Masters absagen, weil es nichts bringt. Zu unseren Ausfällen kommen nun auch noch Moritz Antoni, Stefan Berzkovics und Lukas Mayer hinzu, die ins BORG Güssing zur Schule gehen und am Samstag ihren Maturaball abhalten. Wir können einfach nicht, weil wir die Leute nicht haben.“

Absage nach Quali soll es nicht mehr geben

Der Maturaball war der entscheidende Grund in der schriftlichen Absage. Diese ist auch legitim, weil ein Masters-Verzicht bis 8. Jänner, 10 Uhr, möglich war. So steht es jedenfalls in den Masters-Qualifikations-Richtlinien.

Problematisch ist der Schritt freilich deshalb, weil tatsächlich in letzter Sekunde das Feld reduziert wurde und sich partout kein Ersatz finden wollte. Die in der Qualifikationswertung nachfolgenden Klubs Horitschon, HRVATI, Großpetersdorf, Dörfl, Draßburg und Oberpullendorf winkten allesamt ab – teils aus Personalmangel, teils, weil das Training erst wieder beginnt, teils, weil die spontane Mastersänderung mit den eigenen Plänen nicht zusammenpasste. Goberling sagte am Montagabend schließlich zu.

Auch für Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) und langjähriger Masters-Organisator, war die zähe Suche Neuland: „Ich habe nicht geglaubt, dass es so schwer wird, jemanden zu finden – vor allem, weil ja der eine oder andere Klub bis zuletzt sowieso damit rechnen musste, beim Masters dabei zu sein. Das hat sich ja erst am letzten Drücker verschoben.“

Man werde aber daraus die Lehren ziehen, stellte Schmidt klar: „Die Möglichkeit, nach dem letzten Turnier und so knapp vor dem Masters noch absagen zu können, wird es künftig nicht mehr geben. Da werden die Bestimmungen sicher adaptiert, sodass in solchen Fällen deutlich mehr Zeit bleibt, um zu reagieren. Hier müssen wir auch von organisatorischer Seite her eine Teilschuld auf uns nehmen.“

Trotzdem stellte BFV-Präsident Gerhard Milletich im gleichen Atemzug klar: „Beim SV Güssing wusste man schon länger von dem Ball, auch der Masters-Termin stand längst fest. Diese Doppelgleisigkeit ist für mich dann befremdend, wenn man sich trotzdem qualifiziert.“