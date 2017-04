372 Einwohner hat der kleine Ortsteil Wallendorf aktuell - zumindest sagt das Wikipedia.

Definitiv nicht die größte Gemeinde, klar. Aber man hat hier alles, was man braucht. Auch eine Freiwillige Feuerwehr und den dazugehörigen Nachwuchs. Ganze acht Kids zählt die Jugendtruppe derzeit, allesamt Jungs. Mädchen sind somit zwar Mangelware, dafür kümmert man sich aber sehr um andere Jungflorianis aus umliegenden Ortschaften.

Jugendbetreuer Markus Winkler erklärt: „Die Feuerwehr von Wallendorf bildet seit vielen Jahren nicht nur Jugendliche aus dem eigenen Ort aus, sondern eben auch den Nachwuchs der Nachbarn. Aktuell sind zwei Buben aus Deutsch-Minihof bei uns in der Truppe, die ab dem 16. Lebensjahr dann als Aktive zu ihrer Stammfeuerwehr zurückwechseln werden.“

Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Wallendorf

Auch die Teilnahme an diversen Bewerben erfolgt meist in gemischten Gruppen in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Heiligenkreuz, Poppendorf-Ort und Eltendorf. „Fad wird den Kindern bestimmt nicht“, ist ihr 40-jähriger Betreuer Markus Winkler überzeugt, der seit 1994 selbst als Floriani tätig ist. Heute noch zum Lachen ist der bunten Truppe bei der Erinnerung an jenen Tag, an dem man ein Video für die „Cold-Water Challenge 2014“ drehte. „Das war wirklich ein Riesenspaß.“

Kaum erwarten wiederum können die Kids den 10. Juni. Dann nämlich findet der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb erstmals seit 1999 wieder bei ihnen zu Hause, in Wallendorf, statt.