Die stark gestiegenen Eintrittspreise in die Therme Stegersbach zu Hochsaisonzeiten stoßen einigen Thermenbesuchern derzeit sauer auf. Seit der Wintersaison zahlen Besucher in den Ferien und an Feiertagen im Durchschnitt um zehn Euro mehr, an den restlichen Tagen wurden die ursprünglichen Preise belassen. Zahlreiche verärgerte Besucher machen ihrem Ärger derzeit beim Tourismusverband, in der Therme selbst und auch bei der Gemeinde Luft.

Der Gemeinde sind die Hände gebunden

„Wir haben alle Beschwerden an die Therme weitergegeben, uns selbst sind als Gemeinde die Hände gebunden“, erklärt Bürgermeister Heinz-Peter Krammer, der Stegersbacher Kindern und Schülern — durch eine Förderung der Gemeinde — in den Sommerferien verbilligte Eintrittspreise in die Therme ermöglichen möchte. „Mehr können wir nicht machen“, so Krammer.

Seitens der Therme Stegersbach gibt man als Grund für die Preissteigerungen bevorstehende Investitionen und eine Anpassung des Preises an umliegende Thermen an. „In fast allen Thermen in Österreich gibt es zu Hochsaisonzeiten höhere Preise. Besucher können diese Tage auf unserer Homepage und am Thermeneingang erfassen. Weiters planen wir, künftig wieder vermehrt in die Therme und auch in das Angebot zu investieren“, begründet Karina Weinbacher von der Therme Stegersbach die Maßnahme .