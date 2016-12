Worauf sich die zwölf Jungflorianis aus der Gemeinde Bocksdorf stets am meisten freuen? Klare Sache: Auf das alljährliche Jugendzeltlager im Anschluss an die Landesbewerbe. Bis dahin wird aber das ganze Jahr über fleißig trainiert. Gemeinsame Übungen und Ausflüge sowie die Wissenstests meistern die Kids mit Bravour. So konnte man bereits den ersten Platz beim Bezirksbewerb Oberwart als Gästetruppe erringen. Die Freundschaft steht bei der Jungfeuerwehr aber stets über allem anderen. „Unsere Youngsters halten zusammen wie Pech und Schwefel“, so Betreuer Krammer.