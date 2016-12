Das nennt man eine ausgeglichene Truppe! Elf junge Mädchen stehen bei der Jugendfeuerwehr Stegersbach elf Burschen gegenüber, pardon, zur Seite.

Buntgemischt hält man trotzdem, oder gerade deswegen, zusammen wie Pech und Schwefel. 1970 gegründet, ist die Anzahl mit 22 Nachwuchsfeuerwehrlern eine beachtliche. Betreut werden die Kids von Bezirksfeuerwehrjugendreferentin Martina Grandits sowie ihren Kollegen Thomas Grandits und Rudolf Krammer.

Da rauchten die Köpfe. Die Jugendfeuerwehr von Stegersbach beim Wissenstest. Verantwortung und Spaß, Herausforderung und Gemeinschaftsgefühl stehen stets im Vordergrund. | BVZ, zVg

„Unsere Jugend nimmt sehr aktiv an verschiedensten Veranstaltungen der Gemeinde teil. Wir haben beispielsweise einen eigenen Stand beim Stegersbacher Advent“, verrät Betreuer Krammer. Körper und Geist trainieren die Youngsters einmal wöchentlich bei den Wissenstests und Übungen.

Tradition hat auch der jährliche gemeinsame Ausflug mit den Eltern der Kids, die für die Jugendfeuerwehr brennen - im wahrsten Sinne des Wortes. „Der Spaß an der Arbeit steht natürlich im Vordergrund. Vorrangig soll aber auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden und auch das Verantwortungsgefühl der Kinder. Sie sollen bei der Feuerwehr für das Leben lernen“, sagt Martina Grandits überzeugt.

Besonders stolz war man in diesem Jahr auf eine reine „Mädchenwettkampfgruppe“, die beim Bezirksfeuerwehrjugendbewerb in Sulz angetreten ist. Geübt und trainiert wird am alten Sportplatz von Stegersbach. „In der kalten Jahreszeit verlegen wir die Übungseinheiten natürlich in das Feuerwehrhaus.“ Ein Highlight der Jugendfeuerwehr Stegersbach? Ein Besuch des Cobraeinsatzkommandos in Wiener Neustadt.