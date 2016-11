In der Vorwoche erhielten alle Haushalte des Versorgungsgebietes der Glasinger Wassergenossenschaft ein Schreiben, in dem auf die „Beeinträchtigung der Wasserversorgung“ hingewiesen wurde. Konkret wurden Keime, genauer gesagt ein geringer Anteil von Enterokokken, im Wasser festgestellt. Bis die weiteren Untersuchungen abgeschlossen sind, darf Wasser nur mehr verwendet werden, wenn es vorher drei Minuten lang abgekocht wurde – das betrifft sowohl Trink-, Koch- als auch Geschirrwaschwasser.

Eintritt von Fremdwasser als Grund

Otto Weinhofer, Obmann der Wassergenossenschaft, bestätigt auf Anfrage der BVZ den Sachverhalt: „Als wir die Keime bemerkt haben, wurde sofort Chlor beigegeben und die Bevölkerung informiert.“

Laut Franz Fazekas von der Lebensmittelaufsicht beruhen Verunreinigungen durch Enterokokken meist auf dem Eintritt von Fremdwasser: „Sobald dieser Fall eintritt, müssen die Bevölkerung und die Behörden verständigt werden.“

Zusammenhang mit Klärkompost vermutet

Tatsächlich hatte es in der Nacht von 12. auf 13. November in der Region stark geregnet, berichtet eine Betroffene, die gemeinsam mit ihrem Partner seit einigen Tagen unter einer Verstimmung des Magen-Darm-Traktes leidet: „Wir vermuten einen Zusammenhang mit dem Ausbringen von Klärkompost in der Gegend.“

Dieser Ansicht ist auch Weinhofer, der bereits eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht hat: „Bis jetzt haben wir keine Antwort erhalten, die Behörde wird nicht aktiv. Wir würden gerne wissen, was genau im Klärkompost, der von einzelnen Bauern angeliefert wird, enthalten ist und wie viel tatsächlich ausgebracht wird.“

Ortsvorsteher Christian Garger kennt die Problematik: „Die Wassergenossenschaft ist sehr bemüht, aber vielen Bürgern stinkt der Dreck und Gestank im Ort gewaltig.“

Bezirkshauptfrau Nicole Wild war bis Redaktionsschluss leider nicht erreichbar.