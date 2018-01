Die Stimmung zwischen Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP) und der SPÖ-Fraktion ist seit Jahren keine einfache. Aktueller Anlass für neuerlichen Ärger ist die — für die SPÖ — zu späte Bestellung des Prüfungsausschusses.

Strobl hat nämlich, laut Gemeindeordnung völlig legitim, erst in der ersten ordentlichen Gemeinderatssitzung (Ende Dezember) den Prüfungsausschuss bestellt und nicht, wie es in allen anderen 170 Gemeinden des Burgenlandes war, in der konstituierenden Gemeinderatssitzung, die Ende Oktober stattgefunden hatte. „Damit wurde uns das stärkste Werkzeug der Opposition genommen, nämlich eine Prüfung vor der Budgeterstellung durchzuführen“, erklärt SPÖ-Gemeinderat Thomas Prenner, der auch Obmann des Prüfungsausschusses ist.

Spätere Bestellung war aber gesetzeskonform

Laut Gesetz hat Strobl nicht widerrechtlich gehandelt. „Der alte Prüfungsausschuss hätte im Oktober auch noch die Möglichkeit gehabt zu prüfen und für mich stellt sich dann die Frage, warum die SPÖ beim Budget mitgestimmt hat“, versteht Strobl die Aufregung nicht. Der SPÖ geht es aber hauptsächlich um die Ausübung ihres Oppositionsrechts. „Aufgrund der notwendigen Fristenläufe, welche einer Prüftätigkeit vorausgehen, war es nicht mehr möglich, die gesetzlich vorgeschriebene quartalsmäßige Prüfung im Jahr 2017 vorzunehmen.

Dadurch wurde die Kontrolle innerhalb des Gremiums indirekt verhindert — Demokratieverständnis sieht für uns anders aus“, heißt es dazu von der SPÖ. Auf die Frage, warum die SPÖ dann aber doch beim Budget mitgestimmt hat, meint Prenner: „Wir wollen nicht verhindern und nicht blockieren, sondern gewissenhaft für die Bürger arbeiten und hoffentlich in Zukunft auch besser mit Bürgermeister Strobl.“